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Танки Израиля начали атаку боевиков в ответ на обстрел из сектора Газа

08:53
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Беньямин Нетаньяху поручил армии приготовиться к проведению масштабной операции

Израильские танки открыли огонь по сектору Газа. Как сообщает Армия Обороны Израиля, удары нанесены по целям ХАМАС в ответ на  обстрел с палестинской территории, передает "ТВ Центр".

Военная техника, в том числе артиллерия, а также дополнительные силы пехоты были переброшены к границе ещё в начале недели, после того, как выпущенная в сторону Израиля с территории Сектора ракета попала в жилой дом. Ситуация серьёзно обострилась, премьер министр Беньямин Нетаньяху поручил армии приготовиться к проведению масштабной операции.

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