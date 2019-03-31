Танки Израиля начали атаку боевиков в ответ на обстрел из сектора Газа

Беньямин Нетаньяху поручил армии приготовиться к проведению масштабной операции

Израильские танки открыли огонь по сектору Газа. Как сообщает Армия Обороны Израиля, удары нанесены по целям ХАМАС в ответ на обстрел с палестинской территории, передает "ТВ Центр".

Военная техника, в том числе артиллерия, а также дополнительные силы пехоты были переброшены к границе ещё в начале недели, после того, как выпущенная в сторону Израиля с территории Сектора ракета попала в жилой дом. Ситуация серьёзно обострилась, премьер министр Беньямин Нетаньяху поручил армии приготовиться к проведению масштабной операции.