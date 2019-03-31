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Мир погрузился во тьму (видео)

10:31
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Миллиарды людей добровольно выключили электричество в домах на 60 минут

Российские города вместе с крупнейшими мегаполисами мира приняли участие в глобальной экологической акции "Час Земли". Миллиарды людей добровольно выключили электричество в домах на 60 минут, передает "ТВ Центр".

Cкрылись во тьме знаменитые памятники архитектуры, в их числе грандиозный мост в бухте Сиднея и небоскрёбы Гонконга, которые ослепляют туристов своим блеском и днём и ночью. Минувшим вечером их невозможно было разглядеть.

В нашей стране эстафету первыми приняли приморцы. Во Владивостоке отключили фонари на главной площади и подсветку здания мэрии.

Москву тоже было не узнать. На главной площади страны огненные узоры выставленных на брусчатке свечей стали единственным источником иллюминации. Потемнели Кремль и здание правительства. В общей сложности в столице выключили подсветку двух тысяч объектов.

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Участники экологической акции "Час Земли"
Участники экологической акции "Час Земли"
Экологическая акция "Час Земли"
Экологическая акция "Час Земли"
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