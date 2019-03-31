Алдонин объяснил, почему дочь отказалась с ним жить после смерти Началовой

Вера осталась с бабушкой и дедушкой

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал гостем одного из телешоу. На программе футболист рассказал о судьбе его дочери Веры.

Спортсмен подтвердил, что 12-летняя девочка не будет жить с его семьей. Также Алдонин в очередной раз отметил, что это не его выбор, а совместное решение родных и самой Веры.

По словам Евгения, жизнь девочки почти всегда "вращалась вокруг бабушки и дедушки". Поэтому семья и решила оставить Веру в привычной обстановке. Это, по мнению родственников, лучшее, что можно для нее сделать. При этом Алдонин подчеркнул, что его жена Ольга в хороших отношениях с Верой и была согласна принять ребенка, но сама девочка не хочет переезжать.

Бабушка и дедушка очень внимательно следят за физическим и психологическим комфортом Веры. Оставшаяся без мамы девочка точно будет окружена любовью и заботой.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта. Официально причиной смерти певицы названа острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких. Похоронили Началову на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта.

Во время похорон Юли было объявлено, что Вера не останется жить с отцом Евгением Алдониным. Семья решила, что девочка должна поселиться с родителями Началовой.