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Актер Семен Штейнберг госпитализирован с разбитой головой

09:43
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Медики поставили артисту диагноз сотрясение мозга

Актер Семен Штейнберг попал в больницу. По предварительным данным, он разбил голову в здании столичного "Гоголь-центра". 

Медики поставили артисту диагноз сотрясение мозга. Сейчас 34-летний актер находится под наблюдением врачей.

Инцидент произошел еще в субботу, 30 марта. Штейнберг упал, после чего у него началось кровотечение, которое работники театра не смогли самостоятельно остановить. Из "Гоголь-центра" артиста увезли на скорой, передает РЕН.

Зрителям Семен Штейнберг известен по сериалам "Глухарь", "Домашний арест", "Братья Карамазовы" и "Десантура".

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