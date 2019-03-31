Актер Семен Штейнберг госпитализирован с разбитой головой

Медики поставили артисту диагноз сотрясение мозга

Актер Семен Штейнберг попал в больницу. По предварительным данным, он разбил голову в здании столичного "Гоголь-центра".

Медики поставили артисту диагноз сотрясение мозга. Сейчас 34-летний актер находится под наблюдением врачей.

Инцидент произошел еще в субботу, 30 марта. Штейнберг упал, после чего у него началось кровотечение, которое работники театра не смогли самостоятельно остановить. Из "Гоголь-центра" артиста увезли на скорой, передает РЕН.

Зрителям Семен Штейнберг известен по сериалам "Глухарь", "Домашний арест", "Братья Карамазовы" и "Десантура".