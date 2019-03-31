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Киев признал песню Королевой "Маленькая страна" экстремистской

10:27
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Артистке запрещено посещать Украину уже несколько лет

Певица Наташа Королева пожаловалась, что на Украине ее песню "Маленькая страна" внесли в список запрещенных. Композиция признана экстремистской.

"Они (СБУ - прим.Ред.) решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму", — объяснила Королева в эфире НТВ.

Отметим, что артистке запрещено посещать Украину уже несколько лет - с октября 2016 года. СБУ лишь однажды разрешила Королевой пересечь границу, в январе 2017 года. Тогда певицу пустили в Киев на похороны бабушки.

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