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Кличко пришел голосовать в обтягивающем наряде (видео)

11:00
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Кадры уже опубликованы в Сети

Виталий Кличко как примерный гражданин Украины одним из первых явился на избирательный участок в Киеве. Мэр приехал голосовать не на машине с мигалкой, а на обычном велосипеде.

При этом экс-спортсмен выбрал весьма необычный наряд. Кличко облачился в обтягивающую форму для велосипедистов. Эффектное появление градоначальника сняли на видео. Кадры уже опубликованы в Сети.

Проголосовав Кличко согласился сфотографироваться с избирателями, а также поговорить с журналистами. На вопрос - за кого он отдал свой голос, экс-боксер предпочел не отвечать."Проголосовал, чтобы Украина не сменила свой курс в НАТО и за европейские ценности", - цитирует RT мэра Киева.

На Украине в 08:00 31 марта стартовали выборы президента. В списке кандидатов - 39 фамилий. Лидером президентской гонки, по данным на 28 марта, является Владимир Зеленский. Его были готовы поддержать 26,6% избирателей. Второе место у Тимошенко и Порошенко, за них были готовы проголосовать по 17% украинцев. Остальные кандидаты не набрали и 10%.

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