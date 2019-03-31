"Рвать путы Москвы": Порошенко сделал громкое заявление в день выборов

Президент Украины в очередной раз накинулся на Россию

Украина выбирает президента. Пункты для голосования работают в 72 странах. России и самопровозглашённых республик Донбасса в этом списке нет. Киев отказался открывать там избирательные участки и лишил права голоса около 10 миллионов своих граждан. Число кандидатов на высший пост рекордное - 39 человек. Уже поступают первые сообщения о нарушениях. Целый ряд избирательных участков открылся с серьёзным опозданием. А во Львовской области глава местного избиркома испортила две сотни бюллетеней.

Более 135 тысяч сотрудников МВД следят за порядком на избирательных участках. И это не просто обеспечение безопасности. Учитывая, что эта президентская кампания уже названа экспертами одной из самых грязных и скандальных, итоги частично зависят и от того, насколько успешно будут пресекаться фальсификации. Нарушения фиксируются с самого утра. Несколько участков открылись с опозданием. На некоторые уже не пускают наблюдателей, передает "ТВ Центр".

Первым из основных претендентов на главный пост в стране проголосовал кандидат-миротворец Юрий Бойко. Выдвинутый партией "Оппозиционная платформа-за жизнь", он входит в пятерку лидеров и является сторонником мирного урегулирования ситуации в Донбассе и восстановления отношений с Россией.

Владимир Кличко прикатил на участок на велосипеде и в спортивном костюме. В украинской большой политике помимо профессиональных актеров комического жанра явно есть еще и клоуны просто по призванию.

О том, что "Украина - це Европа" в день выборов напомнил и Петр Порошенко. Фантазии о членстве страны в ЕС и НАТО стали одним из его главных предвыборных обещаний.

"Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путём - возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы. Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращается действие так называемого базового договора с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции", - заявил Порошенко.

Социологи прогнозируют высокую явку - до 80%. На некоторых участках очереди начали выстраиваться до открытия. Сегодняшнее голосование - протестное. Люди устали верить обещаниям прорвавшихся к власти в результате госпереворота и окончательно утопивших страну в нищете и гражданской войне временщиков. Отсюда и неожиданно высокие рейтинги кандидата Владимира Зеленского.

Он не ездил с дорогостоящими турами по стране, не использовал административный ресурс. Просто активно эксплуатировал образ своего вымышленного персонажа из сериала "Слуга народа" президента Голобородько, который действует в интересах народа, а не околовластной элиты. Поэтому, вне зависимости от того, кому принадлежат социологические компании, по данным опросов, Зеленский намного опережает своих соперников. Ему отдают до 30% голосов.

Петр Порошенко всю кампанию делил второе место с Юлией Тимошенко. То чуть вырывался вперед, то откатывался на третье место. Но даже, если верить, что его рейтинг - 15%, то это гарантированный второй тур, а никакая не победа и уж точно не звание лидера нации.

"Возможность второго тура выборов очень высока, потому что если кандидат может победить в первом туре, он должен выиграть 45% и более голосов. Однако ни один из кандидатов не достигнет. Зеленский сейчас лидирует в опросах всего с 30,2%. Более того, 25% избирателей даже не знают, кого они поддержат", - сказал политолог Тарас Березовец.

Всего на Украине открыто почти 30 тысяч участков. В списке избирателей более 29 миллионов человек. Граждане страны могут так же проголосовать еще в 72 государствах мира. Даже в Австралии и Косове. Но только не в стране, где проживает самая большая украинская диаспора. ЦИК Украины ликвидировала все пять избирательных участков на территории России. Только по официальным данным украинского же МИДа, в нашей стране находятся 3,5 миллиона их граждан. А сколько миллионов еще не посчитано, чтобы не показывать реальный масштаб бегства с родины? По некоторым данным, на территории России постоянно или временно пребывают до шести миллионов украинцев. И всех этих людей Киев лишил права голоса.

А есть еще неподконтрольный силовикам Донбасс с несколькими миллионами населения. Президентских выборов там тоже не будет. Петр Порошенко вообще не оставил непокорному юго-востоку никакого выбора, кроме физического уничтожения. Сегодня украинские силовики вновь обстреляли окраины Горловки.

Итого, до 10 миллионов человек, треть от имеющих право голоса, физически исключены из процесса голосования на Украине. При этом они остаются гражданами страны, и их фамилии включены в избирательные списки. В чью пользу припишут эти голоса? Российских наблюдателей, несмотря на то, что они были в списках ОБСЕ, на выборы не допустили. Поэтому у Москвы есть полное право сомневаться в легитимности избирательного процесса и ставить под вопрос итоги сегодняшнего голосования.

Лилия Акиньшина, Илья Титов, "ТВ Центр".