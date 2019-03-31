В Коптево возводят храм в честь святителя Спиридона

Церковь возводят по индивидуальному проекту

В столичном районе Коптево возводят храм в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского. Ход работ проинспектировал советник мэра и патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".

Храм возводят по индивидуальному проекту. Уже изготовлен купол для колокольни, а также каменный иконостас. Закончена внешняя облицовка декоративным кирпичом. Сейчас ведутся отделочные и кровельные работы, монтируется электрика. Рядом с церковью возводят духовно-просветительский центр. Уже построены стены здания. Храмовый комплекс сдадут в эксплуатацию уже в следующем году.