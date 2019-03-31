Московские дороги после зимы отмывают шампунем

Всего за месяц тротуары и проезжую часть в мегаполисе помоют четыре раза

Столичным дорогам добавят весеннего блеска. Улицы Москвы начали мыть специальным шампунем. Такая генеральная уборка после зимы позволяет удалить с асфальта остатки мазута, масла, бензина, передает "ТВ Центр".

Всего за месяц тротуары и проезжую часть в мегаполисе помоют четыре раза. Кроме этого приведут в порядок павильоны и остановки общественного транспорта, эстакады, подземные и наземные переходы, а также фасады и цоколи зданий.