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Московские дороги после зимы отмывают шампунем

11:47
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Всего за месяц тротуары и проезжую часть в мегаполисе помоют четыре раза

Столичным дорогам добавят весеннего блеска. Улицы Москвы начали мыть специальным шампунем. Такая генеральная уборка после зимы позволяет удалить с асфальта остатки мазута, масла, бензина, передает "ТВ Центр".

Всего за месяц тротуары и проезжую часть в мегаполисе помоют четыре раза. Кроме этого приведут в порядок павильоны и остановки общественного транспорта, эстакады, подземные и наземные переходы, а также фасады и цоколи зданий.

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