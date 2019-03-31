В Москве завершается первенство России по танцевальному спорту

Победители представят нашу страну на чемпионате мира

Сложные программы и незабываемые номера, европейские и латиноамериканские ритмы: в Москве завершается марафон престижных соревнований в танцевальном спорте - чемпионатов и первенств России. В числе участников и совсем юные исполнители, и признанные звёзды. Борьба очень серьёзная - лучшие из лучших представят нашу страну на чемпионате мира.

На паркете одна за другой зажигаются звезды. Танец - как выражение чувственности и безупречной пластики участников соревнования. Конкуренция невероятная. На паркете только лучшие из лучших. За звание сильнейших танцоров страны эти пары сражаются несколько часов подряд в танцевальном баттле, передает "ТВ Центр".

Физическая выносливость и безупречная техника. В таком исполнении важно все. Паркет словно горит под ногами от ритмов самбы и ча-ча-ча, румбу сменяет торжественный пасодобль.

"Атмосфера очень клевая. очень крутая! Музыка, паркет - все складывается!" - делится впечатлениями участник чемпионата и первенства России по танцевальному спорту Владислав Никишин.

Позади выступления ансамблей и показательная европейская программа. Здесь и сейчас - самые горячие эмоции. Латиноамериканская программа очень популярна среди конкурсантов. Участники из 50 регионов страны готовы доказать, что в российском танцевальном спорте кипит страсть.

"Наш менталитет русский: баня, балалайка и латина! Вот эти наши три столпа!" - говорит другой участник чемпионата и первенства России по танцевальному спорту Егор Коквин.

Движения отточены до автоматизма. Но не мене важен и стиль. Один образ ярче другого. "Просто мой любимый цвет розовый и это будет, действительно, яркий цвет на паркете по сравнению с другими парами", - рассказывает участница чемпионата и первенства России Сима Кумар.

Танцевальные пары сменяют друг друга на паркете. Участники борются за первенство сразу в двух возрастных категориях: молодежь и взрослые. Перед выходом на паркет все волнуются одинаково, для всех это переживание.

Среди участников соревнований есть и признанные фавориты. На паркете - сильнейшая пара России и мира Армен Цатурян и Светлана Гудыно, готовы удивлять восторженную публику.

"Мы - первая пара и всегда стараемся показать наилучший танец, поскольку маленькие детки все время смотрят и пытаются подражать в чем - то и будет не очень корректно, если выходить и пытаться танцевать не наш лучший танец. Поэтому мы всегда стараемся, так сказать, быть в хорошей форме, много тренироваться и улучшаться", - рассказал чемпион России 2019 года, трехкратный чемпион Европы, чемпион мира 2018 года по танцевальному спорту Армен Цатурян.

"В этом случае это уже наступает такая ответственность за то, что мы несем в танцевальный мир", - соглашается с партнером чемпион России 2019 года, трехкратный чемпион Европы, чемпион мира 2018 года по танцевальному спорту Светлана Гудыно.

В напряженной борьбе они снова первые. Второе место также досталось москвичам, третье занял дуэт из Краснодара. Победители чемпионата России войдут в состав сборной страны и выступят уже в рамках чемпионата мира, который в третий раз пройдет в Москве в сентябре. А этот чемпионат завершится сегодня выступлением юниоров. Увидеть яркое танцевальное шоу могут все желающие. Вход для зрителей бесплатный.

Елена Сахно, Александр Савин, Владислав Сенченков, "ТВ Центр".