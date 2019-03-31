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Больная Тимошенко еле говорила перед толпой журналистов

11:28
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Кандидата в президенты Украины едва не затоптали любопытные журналисты

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко произвела настоящий фурор после появления на избирательном участке в Киеве. Очевидцы рассказали, что толпа журналистов едва ее не затоптала, пытаясь задать вопрос кандидату в президенты.

Впрочем, любопытство представителей прессы не было удовлетворено, поскольку Тимошенко отказывалась отвечать на их вопросы. Вскоре стало понятно почему. Оказывается, Юлия Владимировна заболела и потеряла голос. Единственное, что Тимошенко смогла произнести был призыв "голосовать за Украину".

Лидер "Батькивщины", которую сопровождал муж и команда помощников, заявила, что Украина делает шаг вперед к цветущей и европейской стране. "Я верю, что сегодня начинается новое историческое продвижение Украины к миру, процветанию, счастью каждого человека", - сказала Тимошенко, которую цитирует "Интерфакса-Украина".

В воскресенье, 31 марта, на Украине проходят выборы президента. Участие в них, как ожидается, примут порядка 30 миллионов жителей страны, еще 400 тысяч находятся за ее пределами.

Список претендентов на высший руководящий пост в стране насчитывает 39 кандидатов. Лидирующие позиции сохраняет шоумен Владимир Зеленский, за которого, согласно ранее проведенным опросам готовы отдать свой голос около 26,6% избирателей. Второе место делят Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко, которые набирают по 17% голосов. Остальные кандидаты не набрали и 10%. Голосование закончится в 20:00.

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