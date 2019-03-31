Столкновения в Секторе Газа: четверо погибших, 300 ранены

В Палестине прошла акция протеста против израильской блокады

В ночь на воскресенье израильские танки открыли огонь по Сектору Газа. Как сообщили в Тель-Авиве, атака стала ответом на очередные пуски ракет с территории анклава. Накануне вечером на границе Сектора Газа произошли столкновения палестинцев и израильских военных. Погибли четыре человека, более 300 ранены.

"Прошёл год и наши герои снова в поле", - гласят надписи на арабском. Ровно год назад на этом же самом месте прошёл первый "Марш возвращения". На этот раз акция протеста против блокады Сектора Газа собрала более 30 тысяч палестинцев. Мужчины разворачивают флаги, готовясь к мирному пока шествию, женщины прямо на улице пекут хлеб.

"Победа будет за нами, потому что наш Бог за нас. И мы будем здесь до тех пор, пока Палестина не станет нашей", - говорит одна из участников манифестации.

Поначалу представителям движения ХАМАС, которые одеты в оранжевые жилеты, удаётся контролировать ситуацию. Но в какой-то момент отдельные группы протестующих вплотную пробираются к ограждению. В израильских солдат уже по привычному сценарию летят камни и бутылки с зажигательной смесью.

Пограничники отвечают слезоточивым газом и одиночными выстрелами. В результате столкновений четыре человека погибли, 316 пострадали.

"Наша цель - преподать им урок и заставить нас слушать. Мы всего лишь кидаем через забор камни. А эти оккупанты начинают стрелять по нашим ребятам. Одного мирного протестующего застрелили, хотя он ничего им не сделал!" - возмущен один из протестующих.

Настроения на границе подогревают новости, приходящие с военных блокпостов. Израильские солдаты зафиксировали запуск, как минимум, пяти ракет с территории Сектора Газа. Спустя несколько часов танки открыли ответный огонь по позициям движения ХАМАС. В начале недели стороны попытались договориться о прекращении огня. Однако затишье продлилось всего несколько часов. Тем не менее, и это признают даже израильские военные, палестинцам удается удерживать ситуацию под контролем.

"То, что мы видим сегодня, сильно отличается от прошлых протестов. Представители ХАМАС выставили своих людей на границе. Палестинцы продолжают выражать недовольство, но насилия стало намного меньше", - заявил представитель израильских ВС подполковник Джонатан Конрикус.

О ситуации на границе оперативно докладывают президенту Палестины Махмуду Аббасу, который в эти дни находится в Тунисе. Там в воскресенье стартует саммит Лиги арабских государств. Тема номер один - признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Территорией, которую еврейское государство оккупировало в ходе шестидневной войны с Сирией более полувека назад. Однако единства по этому вопросу нет.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты явно не хотят портить отношения с Вашингтоном, а потому не спешат осуждать заявление американского лидера Дональда Трампа. Несмотря на то, что большинство ближневосточных государств, вслед за ООН отказались признавать Голаны израильской территорией.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".