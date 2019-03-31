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"Шикарный": глава Тувы в восторге от шашлыка Путина

12:39
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Руководитель республики лично сопровождал президента

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился воспоминаниями об отдыхе Владимира Путина в тайге. Руководитель республики лично сопровождал президента.
Путин и его четвероногие друзья

По его словам, Путин самостоятельно готовит шашлык, даже маринад делает по собственному рецепту. "Шашлык получается шикарный", - рассказал на Красноярском экономическом форуме Шолбан Кара-оол, при этом секрет маринада он раскрыть отказался.

Зато охотно поделился, как заварить любимый чай президента. По словам главы республики, российский президент в восторге от национального тувинского напитка, который варят по рецепту бабушки Кара-оол, пишет РИА Новости.

"Первый, самый главный ингредиент — вода. Берем воду из естественного источника, как правило, чай используется зеленый — тот самый, помните, в советское время грузинский чай был", - сообщил руководитель республики.

Напомним, Путин несколько раз посещал Туву с неформальным визитом. В конце лета 2018 года президент провел выходные на Енисее.

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