"Шикарный": глава Тувы в восторге от шашлыка Путина

Руководитель республики лично сопровождал президента

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился воспоминаниями об отдыхе Владимира Путина в тайге. Руководитель республики лично сопровождал президента.

По его словам, Путин самостоятельно готовит шашлык, даже маринад делает по собственному рецепту. "Шашлык получается шикарный", - рассказал на Красноярском экономическом форуме Шолбан Кара-оол, при этом секрет маринада он раскрыть отказался.

Зато охотно поделился, как заварить любимый чай президента. По словам главы республики, российский президент в восторге от национального тувинского напитка, который варят по рецепту бабушки Кара-оол, пишет РИА Новости.

"Первый, самый главный ингредиент — вода. Берем воду из естественного источника, как правило, чай используется зеленый — тот самый, помните, в советское время грузинский чай был", - сообщил руководитель республики.

Напомним, Путин несколько раз посещал Туву с неформальным визитом. В конце лета 2018 года президент провел выходные на Енисее.