Болезнь Тимошенко и мечты Зеленского. Как проходят выборы на Украине

Международные визиты кандидат в президенты Украины решил отложить

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский намерен объехать регионы страны в случае своей победы на выборах. Об этом он сообщил после того, как проголосовал на избирательном участке.

"Первые мои визиты я бы совершил по областям нашей страны… с точки зрения международных визитов посмотрим", - поделился мечтами Зеленский, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

Он также прокомментировал большое количество кандидатов в президенты Украины. Ко дню голосования избирательный список насчитывал 39 фамилий.

"Это здорово, что у нас такая свободная страна, и чем больше кандидатов, тем свободнее общество, тем свободнее выбор", - добавил Зеленский.

Ранее в Киеве проголосовала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Политик с трудом двигалась. Очевидцы рассказали, что толпа журналистов едва ее не затоптала, пытаясь задать вопрос кандидату в президенты. Однако журналисты смогли добиться от нее всего несколько слов, поскольку Юлия Владимировна заболела и потеряла голос.

В воскресенье, 31 марта, на Украине проходят выборы главы государства. Лидером предвыборной гонки считается Зеленский, за которого свой голос готовы отдать свыше 26%. Действующий президент Петр Порошенко и Юлия Тимошенко делят по 17% голосов избирателей.

Социологи предсказывают второй тур президентских выборов. Наблюдателей из России в процесс волеизъявления украинских граждан не допустили. Кроме того, власти Украины не стали открывать для своих граждан избирательные участки на территории России.