"В память о Юле и ее доброй душе": отец Началовой обратился к Ланскому

Продюсер посоветовал певцу беречь детей

Адвокат Катя Гордон пообщалась с отцом Юлии Началовой Виктором. Ранее мужчина обвинил первого мужа певицы Дмитрия Ланского в том, что он заставлял девушку худеть.

По словам Гордон, Началов попросил передать певцу сообщение. "Сказать Диме Ланскому, что не видит его вины в смерти дочери и просит беречь своих детей", - заявила адвокат.

Кроме того, в своем обращении продюсер отметил, что дальнейшего обсуждения этой темы не будет. "В память о Юле и ее добром отношении ко всем мы, все прояснив, со спокойной душой закрываем тему. Мы должны научиться быть добрее к ближним, беречь их и жить счастливо", — написала в Instagram Годон.

Отметим, что Ланского обвинили в том, что на нем лежит ответственность за анорексию Началовой. Музыкант готовился подать заявление о клевете в суд и попросил защиты у Гордон.

Юлия Началова скончалась 16 марта. Официально причиной смерти певицы названа острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких. Похоронили Началову на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта.