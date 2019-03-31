Что известно об устроившем ДТП на Можайском шоссе водителе Gelandewagen

Трагическая авария возмутила общество

ЧП недели стала жуткая авария на Можайском шоссе. Страшной аварию назвали не только потому, что в ней погибли люди, но и потому, что ДТП оказалось типичным. Сколько раз это уже было. Виновником оказался водитель дорогой иномарки. Да ещё и "горячий южный парень" родом с Северного Кавказа. Инспекторы почему-то дают ему уехать с места ДТП, и он буквально растворяется в ночи. Поначалу казалось, что справедливости не существует.

Виновника несколько дней искала вся страна. Ом оказался 29-летний Муслим Джамбеков - тот самый лихач, по вине которого в смертельном ДТП на Можайском шоссе погибла 11-летняя девочка и ее мать, - явился в полицию с повинной. Может поэтому всю дорогу из Грозного в Москву и до дверей встречавшего его автомобиля он был без наручников. В зал суда для избрания меры пресечения его привели уже в браслетах, как и положено обвиняемому в тяжком преступлении. Вердикт судьи о заключении под стражу водитель внедорожника слушал за стеклом специальной камеры, отвернувшись, передает "ТВ Центр".

"Избрать обвиняемому Джамбекову Муслиму Лечевичу, уроженцу города Грозного, гражданину РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток, то есть, до 25 мая 2019 года", - сообщил судья.

Ночь на 25 марта в столице была холодной, а значит выпавший легкий снежок моментально превратился в ледяную корку. И вот - страшный результат. На месте ДТП находится множество снегоуборочных машин, автомобиль марки "Mercedes Gelandewagen". Осколки собирают дорожные рабочие. В результате ДТП живыми остались не все.

В момент столкновения с тяжелым внедорожником в салоне автомобиля "Нива" находилась семья из Смоленска. Роману Роменкову должны были сделать в Москве операцию по коррекции зрения. Жена Оксана и дочь Вика попросили взять с собой.

"Я не собирался по МКАДу ехать. Но дочка мне — покажи Москву, покажи Москву. Не видела ни разу. Первый раз в Москву приехала", - говорит глава семьи.

Столицу они так и не увидели. В результате столкновения женщина погибла на месте. Подростка выбросило из салона "Нивы". Ее пытались спасти, но девочка умерла по дороге в госпиталь. О том, что родных больше нет, Роман узнал, когда пришел в себя на больничной койке. Как и о том, что сидевший за рулем черного Gelandewagen с чеченскими номерами мужчина с места происшествия сбежал.

Трагическое ДТП, в котором снова фигурирует дорогая иномарка, моментально вызвало широкий резонанс. Пользователи соцсетей возмутились безнаказанностью очередного мажора, убившего невинных людей. Автомобиль общими усилиями опознали.

Сидевшего за рулем мужчину узнали по оставленным документам. Когда известный спортсмен и чемпион в боях без правил узнал о трагедии, то заявил, что автомобиль им продан год назад. Своим поступком, уроженец Чечни, Муслим Джамбеков привлек внимание даже главы республики.

"Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род. Если же за рулем находился другой человек и ты пытаешься увести его от ответственности, ничего из этого не получится!!! Со всей ответственностью предупреждаю о необходимости незамедлительности явиться в полицию, где бы ты ни находился", - написал Рамзан Кадыров в соцсети.

Нашелся Джамбеков менее чем через сутки в родном Грозном. Свои извинения он передал, записав на видео.

"Я сочувствую, что вот так все произошло. Это было не намеренно. Я находился в шоковом состоянии в тот момент. Поэтому я, не соображая, что происходит — покинул это место. Я приношу соболезнования родным, близким пострадавших. Извиняюсь перед своим народом, перед жителями России. За то, что вот так все произошло", - заявил Джамбеков.

Трагическое ДТП на Можайском шоссе стало поводом для еще одного разбирательства. Оказалось, что прибывший на место происшествия патруль ДПС по каким-то причинам не стал задерживать водителя внедорожника. Джамбекову позволили вызвать такси и уехать. Кроме того, как показала служебная проверка, расследование происшествия велось из рук вон плохо.

По результатам служебной проверки принято решение об увольнении со службы в органах внутренних дел инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД московского главка МВД России, капитана полиции Олега Новоселова.

Кроме того, целый ряд сотрудников столичной госавтоинспекции наказаны дисциплинарно. Причем предупреждения о неполном служебном соответствии получили, как рядовые инспекторы, так их начальники вплоть до главы столичного управления ГИБДД.

Между тем в Смоленске в эту пятницу состоялись похороны Оксаны и ее дочери Вики. Однако провожать пришлось не двух, а трех человек. 87-летняя бабушка погибшей женщины не смогла перенести утрату. У неё отказало сердце.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".