Собянин отметил эффективность программы "Московское долголетие"

Количество спортивных объектов в шаговой доступности увеличилось более, чем вдвое

Популяризацию здорового образа жизни и регулярных физических нагрузок обсудили в среду участники Президентского совета по физкультуре и спорту. Заседали в недавно открывшемся центре водного спорта в Москве, передает "ТВ Центр".

Площадка выбрана вполне символично: ещё несколько лет назад на этом месте была заброшенная промзона завода "ЗИЛ". Теперь - спортивный кластер мирового уровня. Здесь уже есть ледовая арена, центр синхронного плавания.

В ближайшее время будут закончены ещё два 50-метровых бассейна. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил мэр Москвы Сергей Собянин. Столице есть, чем гордиться в этой сфере, и речь не только о "спорте высоких достижений".

Количество спортивных объектов в шаговой доступности увеличилось более, чем вдвое. И теперь физическая активность дело не только молодых. В ходе заседания совета Сергей Собянин отметил также эффективность программы "Московское долголетие".

"В эту программу вовлечено за год более 200 тысяч пенсионеров! Это такой удивительный результат. Люди чувствуют себя востребованными, общаются друг с другом и занимаются посильно физкультурой, ощущая себя более здоровыми в физическом и психологическом смыслах. Это хорошая программа, мне кажется можно с коллегами поработать и сделать ее всероссийской программой", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.