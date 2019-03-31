Российскую космонавтику сосредоточат в центре им. Хруничева

О создании центра космонавтики сказал в ежегодном послании президент России Владимир Путин

На территории НПО имени Хруничева появится Национальный космический центр. Пока не ясно как именно он будет выглядеть, но уже решено, что должен объединить. Здесь соберут воедино конструкторские бюро, часть производства и даже центр управления полётами.

Под высоким потолком заводского цеха находится готовое к отгрузке "изделие". Ракета-носитель "Протон - М", которая является модернизированной версией еще советской разработки, давно стала рабочей лошадкой не только для российской космической программы. Она поднимает на орбиту пилотируемые и грузовые корабли, а также и многотонные спутники. Изготавливают тяжеловесов в Москве на территории Научно-производственного объединения имени Хруничева, передает "ТВ Центр".

Работу внутри главного обтекателя космической ракеты доверят не каждому. Даже провода укладывают и гайки накручивают специалисты с высшим образованием. Дмитрию еще нет 30 лет, но на сборочной площадке НПО им. Хруничева он работает девятый год и говорит, что отлично понимает, насколько важно досконально соблюдать технологию производства. Пусть даже работать приходится иногда в самых замысловатых позах.

"Стесненные пространства уже не кажутся такими стесненными за такое количество времени. Да, по началу было непросто здесь лазить", - сказал слесарь-сборщик Дмитрий Синькин.

НПО имени Хруничева в настоящее время на пороге кардинальных перемен. Именно на землях Филевской поймы в ближайшее время будет реализован грандиозный проект - Национальный космический центр, о котором в ежегодном послании сообщил президент России Владимир Путин. Недавно представленный "Роскосмосом" комплексный план развития предполагает не просто модернизацию завода, а полноценную отраслевую интеграцию.

"Мы считаем, что строить жилье на территории завода неприемлемо. Москва — город, который достоин создания серьезного, крупного инженерно-конструкторского центра. Мы рассчитываем, что на этих предприятиях, на этих местах рабочих — уютно и комфортно. В рамках цифровой экономики разместятся конструкторы и инженеры, работающие у нас сегодня в столице", - сказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ожидается, что сюда переедут все столичные производства и конструкторские бюро, имеющие отношение к космическим разработкам, и будет сформирован государственно-частный аэрокосмический кластер. При этом город станет полноценным участником проекта, инвестируя в строительство и помогая обеспечить необходимую инфраструктуру.

"Открытие Национального космического центра позволит сохранить это уникальное предприятие - разработчика и производителя орбитальных станций "Салют", "Мир", российских модулей МКС, а также одной из самых успешных отечественных ракет-носителей "Протон", - написал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Это значит, что ракеты тут продолжат строить. Причем не только уже действующие "Протоны-М", но и перспективные. На стапелях сборочного цеха находятся гигантские узлы нового российского тяжелого космического носителя.

"На рабочем месте идет подготовка к проведению испытаний третьей ступени ракеты Ангара А5", - сообщил генеральный директор ФГУП "ГКНПЦ Государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева" Алексей Варочко.

Каждый из таких разгонных блоков новой ракеты является полноценной автоматизированной системой. Проверить необходимо все. Одни только пневмоиспытания длятся 21 день. На заводе уверены, что "Ангара" скоро успешно полетит в космос. А Национальный космический центр не только не помешает производству, а наоборот принесет выгоду, поскольку впереди гигантский объем работы. Предстоит построить десятки капитальных объектов.

"Могу сказать совершенно точно, что район Хруничева и район Мневники будет одним из самых благоустроенных районов города, где будет полностью выдержано соотношение рабочих мест и жилья, и будет очень хорошее транспортное обеспечение инфраструктуры", - рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

Когда проект будет реализован, а для этого понадобится три-четыре года, с Шелепихинской набережной, откроется совершенно другой вид.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".