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Пятиэтажку в Южном Тушине вернули в программу реновации

15:12
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

За включение дома в программу выступила инициативная группа жильцов

Число домов, участвующих в программе реновации, увеличилось. По решению суда в список включили ещё одно здание. Это пятиэтажка в Южном Тушине, которую построили больше полувека назад. Теперь в перечне 5173 позиции.

Изначально за включение дома номер пять по Парусному проезду в программу реновации высказались более двух третей участников голосования. Позже состоялось общее собрание собственников, на котором было принято обратное решение.

С этим не согласилась инициативная группа жильцов. Они подали иск в Тушинский районный суд, который признал решение собственников жилья недействительным из-за отсутствия кворума. Так что дом вернулся в программу реновации. Это второй такой случай.

Ранее, также по суду, в программу включили дом на улице Амундсена. Судебное решение сейчас является единственной возможностью войти в список реновации.

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