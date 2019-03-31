Раскрыта схема махинаций Шестуна с землей

По версии следствия, муниципальная земля в районе сдавалась в аренду юридическим лицам

Минувшая неделя ознаменовалась задержаниями экс-чиновников высшего уровня. Бывший Хабаровский губернатор Ишаев находится под домашним арестом, экс-министр открытого правительства Абызов - в СИЗО. На их фоне экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун по сумме ущерба, переплюнул и министра, и губернатора. Во вторник началось рассмотрение по существу его громкого дела на десять миллиардов рублей.

Князь Серпуховского района – именно так в народе называли Александра Шестуна. Полтора десятка лет в кресле главы: шикарные дома, дорогие автомобили, элитные земельные участки. Сам он на суде утверждает, что сколотил состояние еще в молодости.

"Я показывал достаточно высокие доходы в декларациях, это можно отследить по документам. Я начинал бизнес с союзов молодежи, при ВЛКСМ, я был членом обкома, я был главный инженер областного штаба стройотряда", - заявил Александр Шестун.

Самого Шестуна в зале заседаний не было. Он отвечал на вопросы по видеосвязи, находясь в СИЗО. Бывшего районного главу обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путём, и незаконной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, под руководством Шестуна муниципальная земля в районе сдавалась в аренду юридическим лицам. Затем на ней возводили небольшие хозяйственные постройки. А после оформления ее в собственность, землю продавали через фиктивные аукционы. Уже набралось 20 томов дела.

По Подмосковью прокатилась целая волна коррупционных скандалов. В суд отправлены материалы уголовного дела экс-главы поселения Васильевское того же Серпуховского района Петра Бахмата - махинации с землей. Замглавы Щелковского района подозревается в незаконном приобретении автомобильной стоянки. В Чехове сотрудники ФСБ задержали первого замглавы администрации города Дмитрия Фриша. Его подозревают в незаконной передаче здания своим приятелям-бизнесменам.

"Подмосковье этот лакомый кусок, который имеет большую стоимость как на первичном рынке, так и на вторичном", - считает руководитель антикоррупционного комитета Московской области Сергей Королев.

Нечистые на руку чиновники, пользуясь служебным положением, умело манипулируют правом собственности на земельные участки. Одна из самых популярных коррупционных схем - перевод земли сельскохозяйственного назначения в статус земель поселений, а после, через подставных лиц, продажа уже в десятки, а то и в сотни раз дороже.

"Могут быть вариации подобной схемы, где в качестве подставных лиц или документов оснований могут быть использованы льготники. И эти люди, потом, не зная об этом, с использованием коррумпированных нотариусов, якобы выдав доверенность, продают эти земли преступникам, а они потом их продают дальше в рынок", - говорит юрист Денис Глухов.

За 2018 год подмосковной прокуратурой выявлено четыре тысячи коррупционных правонарушений. Почти 500 должностных лиц понесли ту или иную ответственность.

"За 2018 год размер ущерба, причиненного коррупционными нарушениями, превысил два миллиарда рублей. При этом прокуратурой, путем взыскания имущества, путем обращения на денежные средства, возмещен ущерб более чем на 450 миллионов рублей", - рассказал прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Московской области Алексей Климанов.

За годы в кругах коррупционеров сложился и свой собственный язык. Бывший оперативник, а ныне писатель Петр Скобликов, составил словарь коррупционера. "Левый диагноз" – переквалификация дела на более легкую статью. "Замотать" – пересылать претензии заявителей от чиновника к чиновнику.

"У коррупционеров внутри себя есть такой термин "Спортсмен", то есть, настойчивый заявитель, который обращается в разные инстанции и пытается добиться справедливости", - рассказал Скобликов.

300 страниц, десяток разделов. Автор уверяет, книга будет интересна, а главное полезна не только сотрудникам правоохранительных органов. По словам Скобликова, книга не восхваляет коррупцию, а обличает ее.

В 90-е годы коррупцию называли "смазкой колес экономики", сегодня ситуация изменилась. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов утверждает, что в России сложились условия для успешной борьбы с этим явлением.

"Есть желание властей, есть потребность в обществе, жесткая потребность, это просто требование общества. Есть на кого облокотиться – государственные службы. Все условия сложились", - заявил Кабанов.

Последние уголовные дела тому подтверждение. Шестуну, который сейчас находится в СИЗО, кроме изъятия в пользу государства миллиардного состояния, грозит десять лет лишения свободы. Впрочем, одними судами и посадками проблему не решить. Нужна профилактика. Власти Подмосковья сейчас активно вводят цифровизацию и электронный документооборот, что позволяет уменьшить прямые контакты бизнеса и чиновников на местах. Ротация глав муниципалитетов не дает им обрасти связями. А самые важные решения – земля, строительство, ЖКХ - все чаще принимаются коллегиально. Коррупцию это не искоренит, но поле, где она произрастает, может сократиться.

Виктор Прокушев, Кирилл Леглер, Алишер Султанов и Илья Ушаков, "ТВ Центр".