В поддержку учительницы в купальнике организовали флэш-моб

Барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова рассказала о своих дальнейших планах

Невинное фото учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой на этой неделе стало едва ли не самым обсуждаемым изображением в стране. Не в меру ретивые ревнители морали и нравственности пытаются убедить всех, что негоже преподавателю в таком виде в соцсетях представать. И не только преподавателю, но и врачу и соцработнику и так далее. Список, видимо, можно продолжать. Что это - глупое ханжество, скудоумие или зависть?

Не думала учительница русского языка, что в одночасье станет звездой интернета. Всего-то и надо было разместить пару-тройку фото. Кто-то из родителей увидел сначала одно - безобидное, казалось бы, и даже героическое - в минус тридцать в легком платье на фоне зимнего леса. А уж когда рядом обнаружились и другие - в купальнике! - сообщили директору школы. Последовала бурная реакция. По словам учительницы, ей было сказано, что одевается она "как проститутка", что так недалеко и до педофилии, и что это "пятно на репутации школы".

"Мне было предложено написать заявление по собственному желанию. И я была, конечно, в таком шоковом состоянии. На следующий день родители моего класса пошли - то есть я поделилась просто с одной мамой девочки, и они начали это обсуждать, родители, - подписи собрали, чтобы меня оставили", - рассказала Кувшинникова.

И вроде бы оставили, ведь увольнять в разгар учебного года учителя школе не с руки! Но коллеги косились - "зачем вынесла сор из избы". А руководство пыталось уличить в профнепригодности.

"Обстановка напряженная, в таких условиях некомфортно работать, и проверки начались на уроках, до этого за полгода не было ни разу", - рассказывает Татьяна.

И она вынуждена была написать заявление об уходе. Однако странно, что никто из проверяющих или критикующих внимания не обратил почему девушка на фото в купальнике при минус тридцать. У нее в руках были награды и медали в руках, а сама она занимается зимним плаванием. И злополучные снимки были сделаны на открытии зимней Универсиады.

Впрочем, даже это объяснение для осуждающих Татьяну роли не играет. Скандально известный протоиерей Всеволод Чаплин, некогда заявлявший, что русские женщины своим вызывающим видом и манерами провоцируют мужчин на изнасилование, тогда же предложил придумать "общероссийский дресс-код". С тех пор своих взглядов похоже не изменил.

"Когда учитель вторгается в ту же среду, когда извините кичатся своими формами, своими одеждами или отсутствием одежд те же молодые школьницы - он падает с пьедестала", - протоиерей Всеволод Чаплин.

На этой волне не только учителям, но и врачам досталось. Анастасия Орлова врач-педиатр из Кинешмы свою фотосессию выложила у себя в аккаунте еще в начале марта. А на этой неделе вдруг обнаружила, что ее обсуждает вся страна.

"Фото с подписью "вот такая наш педиатр, выставляет вот такие фотографии, лучше бы научилась диагнозы правильно ставить" - и скриншоты фотографий попали в "одноклассники" нашему местному провокатору, который дальше эту тему усугубил и продолжил", - делится врач.

Ставить крест на профессии, впрочем, Анастасии не пришлось. Коллеги в этих фото ничего оскорбительного для врачей не увидели. Увольнение не подтвердила и сама Анастасия, заявив, что ее начальница «держит за нее кулачки и поддерживает».

В историях с Татьяной и Анастасией вопросы напрашиваются сами собой - а так ли искренна эта просто зашкаливающая борьба за нравственность? Не банальные ли это ханжество и зависть к молодости и красоте?

В поддержку Татьяны Кувшинниковой в интернете уже организовался всероссийский флэшмоб. Под хэштегом #учителятожелюди свои фото, причем значительно откровеннее, чем у учительницы из Барнаула, выкладывают десятки преподавателей.

Татьяна нашла поддержку даже в Госдуме в лице депутата Виталия Милонова. "Мы все туда приедем и все сфотографируемся в купальниках, в плавках, кто как может - в поддержку этой девушки", - объявил депутат.

Что делать дальше Татьяна Кувшинникова пока не решила. Министр образования Алтайского края предложил ей разработать и читать курс в институте повышения квалификации по безопасному ведению личных соцсетей. Полезная по нынешним временам вещь, когда, перефразируя классика - "нам не дано предугадать как наше фото отзовётся".

Юлия Богоманшина, Александр Терентьев, Владимир Петров и Алишер Султанов, "ТВ Центр".