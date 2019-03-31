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Внук выставил Порошенко посмешищем (видео)

14:06
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Действующий глава государства едва не лишился своего бюллетеня

Во время посещения Петром Порошенко избирательного участка в киевском Доме офицеров произошел казус. Действующий глава государства едва не лишился своего бюллетеня.

На выборы Порошенко привел жену и маленького внука. Поставив галочку, Петр Алексеевич дал подержать документ ребенку. Из-за длины бюллетень в руках малыша не уместился и волочился по полу. В итоге мальчик наступил на бумажку и едва не порвал ее. 

К счастью, в дело вмешался дед и остановил мальчугана. Иначе Порошенко пришлось бы сдавать порванный бюллетень, а это могло бы стать поводом для аннулирования голоса.

Журналисты портала "Страна.ua" сняли инцидент на видео, и выложили его в Сеть. Пользователи от души посмеялись над действующим президентом, отметив, что наверное он хотел сыграть на камеру, передав ребенку документ, а в итоге сел в лужу.

31 марта на Украине проходят выборы главы государства. Лидером предвыборной гонки считается Зеленский, за которого свой голос готовы отдать свыше 26%. Действующий президент Петр Порошенко и Юлия Тимошенко делят по 17% голосов избирателей.

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