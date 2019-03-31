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На выборах президента Украины разразился скандал

14:49
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Инцидент произошел на избирательном участке в Одессе

Первый скандал зафиксирован на президентских выборах на Украине. Инцидент произошел на избирательном участке в Одессе.

Как пишет "112 Украина", председатель избирательной комиссии избил гражданина, который пришел голосовать. Пострадавший обратился в полицию.

Напомним, на Украине в 08:00 31 марта стартовали выборы президента. В списке кандидатов - 39 фамилий. Лидером президентской гонки, по данным на 28 марта, является Владимир Зеленский. Его были готовы поддержать 26,6% избирателей. Второе место у Тимошенко и Порошенко, за них были готовы проголосовать по 17% украинцев. Остальные кандидаты не набрали и 10%.

По данным на 11 часов московского времени, явка превысила 16%. При этом миллионы украинцев, находящихся в России, лишены возможности отдать свой голос.

Самая грязная и скандальная в истории современной Украины президентская кампания вполне ожидаемо завершается массовыми нарушениями на избирательных участках. Буквально за первые два часа голосования их зафиксировано более 150.

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