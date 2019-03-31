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Мать Жанны Фриске о возлюбленной Шепелева: Мне её жалко

16:20
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Ольга Копылова дала откровенное интервью

Сыну Жанны Фриске Платону на следующей неделе исполнится шесть лет. Но бабушка и дедушка мальчика даже не надеяться попасть на праздник. Как заявила мама певицы Ольга Копылова, они уже два года не видели Платона.

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По решению суда родители Жанны Фриске имеют право видеться с мальчиком раз в месяц, но отец Платона Дмитрий Шепелев препятствует этому. "Платон ходит в детский сад в Москве. Но нашим адвокатам и судебным приставам говорят, что ребенок находится в Беларуси", - посетовала мама покойной звезды.

Недавно стало известно, что воспитывать ребенка телеведущему помогают няня и любимая женщина Екатерина Тулупова. Ольга Копылова высказалась об избраннице Шепелева. В программе "Секрет на миллион" мать певицы призналась, что не в восторге от новых отношений шоумена.

"Хорошая, симпатичная девчушка. Только она зря... Я не одобряю, мне её жалко", - отметила Ольга.

По словам женщины, в своё время Дмитрий плохо обращался с Жанной и даже унижал ее. По мнению Копыловой, Шепелев может вести себя также и по отношению к новой девушке. 

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Певице было 40 лет. Она длительное время боролась с раком. У звезды остался сын Платон.

 

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