Опубликованы первые результаты выборов на Украине

Выявлен абсолютный лидер

В сети появились первые результаты по голосованию украинцев. Как передает "Украина.ру" со ссылкой на журналиста Игоря Гужва, лидирует Владимир Зеленский. Журналист выложил на своей странице в соцсети данные экзит-полов, использовав эзопов язык.

Согласно его публикации, шоумен к этому часу набрал 27-29%. На втором месте с сильным отставанием - Петр Порошенко, у него 16-17%. Юрий Бойко неожиданно оказался третьим, за него проголосовали 14-15,5%, за Юлию Тимошенко — 14-14,5%. В пятерку также попал Анатолий Гриценко с 6-6,5% голосов.

Напомним, на Украине 31 марта проходят выборы президента. В списке кандидатов - 39 фамилий. Явка, по состоянию на 15.00, по данным 10 из 199 округов, составила 43,86%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.