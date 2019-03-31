Курьез на выборах президента Украины. Кто спрятал кастрюлю с бюллетенями в холодильник?

Фото необычного сейфа появилось в Сети

В Днепропетровской области Украины бюллетени для голосования на одном из избирательных участков хранились в кастрюле, которую надежно спрятали в холодильник. При этом сам холодильник был опечатан.

Фото необычного сейфа опубликовано в соцсети. Первым на курьез обратил внимание депутат Криворожского горсовета Николай Колесник. "А такие сейфы для хранения бюллетеней видели? Это VIP-вариант, для наблюдателей из НАТО", - подписал он снимок. Кто автор оригинального сейфа - неизвестно.

Напомним, на Украине 31 марта проходят выборы президента. В списке кандидатов - 39 фамилий. Согласно неофициальным данным, комик Зеленский к этому часу набрал 27-29% голосов. На втором месте с сильным отставанием идет Петр Порошенко, у него 16-17%. Юрий Бойко оказался третьим, за него проголосовали 14-15,5%, за Юлию Тимошенко - 14-14,5%.