Любящим выпить толстушкам грозит рак груди

Ожирение и злоупотребление алкоголем повышают шансы на появление злокачественной опухоли

Названы основные причины возникновения рака груди. По мнению ученых, ожирение и злоупотребление алкоголем повышают шансы на появление злокачественной опухоли.

Исследование провели австралийские ученые. Они проанализировали данные шести научных работ, в которых приняли участие более 200 тысяч женщин. В результате было выявлено, что главными "друзьями" рака груди являются избыточный вес и алкоголь, пишет Medicalxpress.

"Мы обнаружили, что нынешний уровень ожирения может стать причиной самой большой доли предотвратимых случаев рака молочной железы в будущем", - отметили медики.