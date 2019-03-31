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Любящим выпить толстушкам грозит рак груди

17:49
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Ожирение и злоупотребление алкоголем повышают шансы на появление злокачественной опухоли

Названы основные причины возникновения рака груди. По мнению ученых, ожирение и злоупотребление алкоголем повышают шансы на появление злокачественной опухоли.

Исследование провели австралийские ученые. Они проанализировали данные шести научных работ, в которых  приняли участие более 200 тысяч женщин. В результате было выявлено, что главными "друзьями" рака груди являются избыточный вес и алкоголь, пишет Medicalxpress.

"Мы обнаружили, что нынешний уровень ожирения может стать причиной самой большой доли предотвратимых случаев рака молочной железы в будущем", - отметили медики.

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