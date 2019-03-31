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Пореченков назвал неоценившего шутку Зеленского унылым

18:35
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Шоумен обвинил российских актеров в идиотизме

Российский актер Михаил Пореченков ответил на заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Тот ранее прокомментировал шутливые ролики, записанные звездой российского кино и еще одного актера Ивана Охлобыстина "в поддержку" украинского комика. Шоумен назвал их идиотами.
Выборы президента Украины. Данные с избирательных участков онлайн

"Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским это не произойдёт, ан нет, случилось!", - подчеркнул Пореченков. По его словам, скоро Зеленский станет унылым президентом, передает сайт радиостанции "Говорит Москва".

29 марта российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали юмористический видеоролик о предстоящих выборах президента Украины. В записи артисты выступают в поддержку шоумена Владимира Зеленского. В ролике Пореченков и Охлобыстин стоят у стола со стаканами в руках. "Ну, если он выиграет…" - произносит Михаил. "Он будет нам должен", - отметил Иван. После этого артисты заявили, что "Крым наш, все наше".

После этого Зеленский назвал их идиотами. Политик не исключил, что Пореченков и Охлобыстин могли записать ролики за деньги. При этом сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко увидели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.

До этого в сети появились первые результаты по голосованию украинцев. Владимир Зеленский лидирует. Он набрал 27-29%. На втором месте с сильным отставанием был Петр Порошенко. У него 16-17%. Юрий Бойко оказался третьим, за него проголосовали 14-15,5%, за Юлию Тимошенко — 14-14,5%. Также в пятерку попал Анатолий Гриценко с 6-6,5% голосов.

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