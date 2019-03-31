Исчезающие чернила озадачили команду Порошенко

Необычное нарушение зафиксировали на участке в Киеве

Штаб Петра Порошенко сообщил о необычном нарушении, которое зафиксировано на одном из избирательных участков в Киеве. По словам депутата Сергея Алексеева, в документах обнаружены исчезающие чернила.

"В Киеве, окружная избирательная комиссия 216. Подпись лиц в списках избирателей делалась ручкой с исчезающими чернилами. Еще такого я не помню за все время выборов", — сообщил Алексеев, добавив, что есть и более типичные нарушения, к примеру, порча бюллетеней и организованный подвоз избирателей.

На Украине 31 марта проходят выборы президента. ЦИК страны заявила, что не зафиксировала серьезных систематических нарушений на участках, передает РИА Новости.

На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Согласно опубликованным в Сети данным, первые итоги выборов указывают на явного лидера. Им стал Владимир Зеленский. На втором месте идет Петр Порошенко.