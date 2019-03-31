В упавшем бюллетене усмотрели дурной знак для Порошенко

Внук президента накликал беду

На Украине завершается голосование на выборах президента страны. На высший государственный пост претендует рекордное в истории Украины число кандидатов - 39 человек. Явка избирателей к вечеру превысила 45% процентов. Но, как отмечали многие политологи, определить победителя в первом туре, скорее всего, не удастся. Двух сильнейших кандидатов ждёт второй тур, передает "ТВ Центр".

Первые итоги украинского голосования будут известны в самое ближайшее время. Экзитполы, то есть результаты опросов людей на выходе с избирательных участков, должны показать приблизительный расклад гонки. Погрешность таких исследований около 2,5% и учитывая, что за второе место борются три кандидата - Тимошенко, Порошенко и Бойко - с небольшим отрывом друг от друга, итоги еще могут удивить. Лидером, по предварительным соцопросам, остается актёр Владимир Зеленский. Он с трудом прошёл на свой избирательный участок, потому что тот был заполнен журналистами.



Настроение у начинающего политика было приподнятое. Зеленский заявил, что в случае проигрыша будет готовить свою партию к выборам в Раду, а если победит - вернет на Украину Саакашвили и не поедет за границу в начале президентского срока.

"Я вам честно скажу, пусть не обижаются на меня коллеги из других стран, но меня больше волнует то, что происходит в нашей стране. И первые визиты мои я бы совершил по областям нашей страны и разобрался со всеми проблемами, которые есть в Украине. Глобальные проблемы мы все понимаем, но есть очень много локальных вопросов", - заявил Зеленский.

Очевидно, главным вопросом для команды действующего президента стало попадание во второй тур хотя бы со второго места. Противники президента надеются на его проигрыш, а некоторые даже увидели знак этому. Во время голосования Порошенко отдал бюллетень внуку, а мальчик наступил на него и едва не порвал.

Президент пытался казаться невозмутимым, но еще через минуту снова случился казус. Порошенко заявил, что поздравил с победой в Филадельфии боксера Александра Усика, но на самом деле победил Александр Гвоздик. Единственное о чем говорилось без запинки - это традиционная речь о прощании с Россией.

"Эти выборы абсолютно важны. Это ключевой момент, это переход через рубикон. Чтобы не возвращаться ни в Советский Союз, ни в Российскую империю", - заявил Порошенко.

Конкуренты Порошенко напротив рубиконом эти выборы называют, потому что страна может избавиться от действующего президента. Вот что говорила на избирательном участке Юлия Тимошенко.

"Мы с вами имеем шанс все изменить. Последние пять лет Украина находится в бедности и коррупции. Однако точку на этом сегодня поставит каждый украинец", - отметила она.

Еще один претендент на выход во второй тур и единственный кандидат среди лидеров, который говорит о необходимости украино-российского сотрудничества и диалога с Донбассом Юрий Бойко.

"Я проголосовал за мир. Чтобы пять следующих лет не было войны, не было нищеты и разрухи", - заявил Бойко.

Остальные кандидаты шансов на выход во второй тур практически не имеют, хотя на этот раз в выборах решили участвовать 39 человек. Украинский бюллетень в шутку называют простынёй. На общем фоне выделяются единицы, например, радикал Ляшко пришел на участок в образе хорошего семьянина.

Совсем недавно политик женился, его супругу зовут Росита. Уже на избирательном участке депутат в шутку потребовал от нее голосовать за Ляшко. Сам тоже проголосовал за себя и показав бюллетень нарушил украинский закон. Впрочем очевидно, для экстравагантного политика важнее не штраф, а очередной скандал.

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде. Известный своими высказываниями, на этот раз политик говорил мало и осторожно. А вот бывший украинский президент Леонид Кучма и автор книги "Украина не Россия" высказался вполне откровенно.

"Люди надеются, что эти выборы изменят ситуацию на Украине. Главное чтобы у людей появилась вера и доверие к власти. Сегодня доверия нет", - сказал Кучма.

Полного доверия нет и к результатам этих выборов. На Украине и за границей открыто около 30 тысяч избирательных участков, однако в России, где живет несколько миллионов украинцев, а так же в ДНР и ЛНР люди не имеют возможности проголосовать. Избирательные участки в Донбассе работают только на подконтрольной Украине территории.



Пётр Вершинин. "ТВ Центр".