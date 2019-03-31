Появились первые официальные данные результатов выборов на Украине

Во втором туре сразятся Зеленский и Порошенко

Избирательные участки на Украине закрылись в 20:00. И уже опубликованы первые официальные данные экзитполов.

Согласно поступившей информации, во второй тур выходят Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Причем комик значительно опережает действующего главу государства. У Зеленского - 30,4% голосов, у Порошенко - 17,8%.

Отметим, что остальные кандидаты не набрали и 15%. Так, за Юлию Тимошенко проголосовали 14,2%, за Юрия Бойко - 9,8%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Шоумен попытается отобрать у действующего главы государства власть.