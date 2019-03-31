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Появились первые официальные данные результатов выборов на Украине

20:12
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Во втором туре сразятся Зеленский и Порошенко

Избирательные участки на Украине закрылись в 20:00. И уже опубликованы первые официальные данные экзитполов.

Согласно поступившей информации, во второй тур выходят Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Причем комик значительно опережает действующего главу государства. У Зеленского - 30,4% голосов, у Порошенко - 17,8%. 

Отметим, что остальные кандидаты не набрали и 15%. Так, за Юлию Тимошенко проголосовали 14,2%, за Юрия Бойко - 9,8%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Шоумен попытается отобрать у действующего главы государства власть.

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