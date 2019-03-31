Тимошенко накинулась на Порошенко после проигрыша на выборах

Политик в ярости и не верит опубликованным данным

Юлия Тимошенко возмущена предварительными итогами выборов президента Украины. Политик назвала результаты экзитполов заказными.

"Мы уверены в цифрах и фактах, что экзитполы, которые сейчас говорят, что Порошенко выходит во второй тур, по нашим оценкам, не соответствуют действительности", - заявила она, назвав проведенные опросы абсолютно манипулятивными.

Тимошенко рассчитывает, что после подсчетов реальных итогов выборов она выйдет во второй тур. "Мы будем бороться с Владимиром Зеленским во втором туре", - подчеркнула она.

Между тем у Тимошенко есть шанс оспорить результаты выборов в суде. Ее отставание от Порошенко составляет меньше 5%. Это дает возможность обвинить действующего президента в использовании "сетки" по скупке голосов и админресурса, пишет "Вести Украина".

"Выход во второй тур Порошенко может быть оспорен в суде. А, в случае, когда во втором туре окажется действующий президент, возможны переговоры Зеленского и Тимошенко, которая может поддержать лидера президентской гонки", - считает считает политолог Алексей Якубин.

Напомним, по данным экзитполов, во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко, набравшие 30,4% и 17,8% голосов соответственно. Юлия Тимошенко с 14,2% идет на третьем месте.