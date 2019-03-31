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СМИ: владелец S7 погиб в авиакатастрофе в Германии

21:14
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Частный самолет, на борту которого находился бизнесмен, разбился при заходе на посадку

Уточнение: В результате авиакатастрофы погибла совладелец S7 Наталья Филева

Основатель и владелец группы компаний S7 Владислав Филев, предположительно, погиб в Германии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в авиационной отрасли.

По данным собеседников издания, Филев разбился на самолете. Крушение небольшого борта, на борту которого находился бизнесмен, произошло недалеко от аэродрома, расположенного рядом с коммуной Эгельсбах.

РЕН сообщает, что от удара о землю самолет загорелся. Официальной информации о погибших нет. Немецкий Bild пишет, что на борту находились трое россиян. При этом "Коммерсантъ" пишет, что на борту находился не сам Филев, а его супруга Наталья Филева.

Владислав Филев родился 31 августа 1963 года в Южно-Сахалинске. Группа компаний S7 Group была основана в 2005 году путем переформирования авиакомпании "Сибирь", летающей под брендом S7.

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Владислав Филев
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