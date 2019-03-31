Вышедший во второй тур выборов Порошенко сделал заявление о России

Действующий президент поблагодарил народ

Пётр Порошенко прокомментировал результаты экзитполов. Действующий глава Украины не забыл упомянуть Россию в своем выступлении.

"Спасибо украинцам, которые во всём разобрались, отделили зёрна от плевел", - написал он в Twitter, отметив, что такой острой конкуренции на выборах в стране ещё не было.

"Спасибо за то, что, судя по экзитполам, предоставили возможность продолжить борьбу за Украину во втором туре, в то время как Москва надеялась на свою победу уже сегодня", - заявил Порошенко.

При этом президент Украины отметил, что победителю выборов придётся вести переговоры с Россией. "Но представлять её будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а так, чтобы вы знали на всякий случай, Владимир Путин", - написал он в Twitter.

Напомним, по данным экзитполов, во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко, набравшие 30,4% и 17,8% голосов соответственно. Юлия Тимошенко с 14,2% идет на третьем месте.