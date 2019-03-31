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Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

21:37
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Ранее сообщалось о гибели ее мужа Владислава Филева, он также является владельцем компании

Стали известны подробности авиакатастрофы в Германии с участием небольшого самолета авиакомпании "Глобус" (S7). В компании уточнили, что в результате крушения самолета погибла Наталья Филева. Она также является совладельцем S7 Group.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе погиб Владислав Филев. Эта информация не подтвердилась. Филев, по данным СМИ, находится в Москве.

"Расследование происшествия будет проводиться международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей", - приводит заявление представителей компании РЕН.

Частный самолет Epic, на борту которого находилась 55-летняя Наталья Филева, разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. По данным "Коммерсанта", вместе с Филевой летел ее отец.

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