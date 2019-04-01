На Украине обработано 25% бюллетеней. Зеленский уверенно лидирует

Петр Порошенко идет вторым

ЦИК Украины объявила промежуточные итоги выборов. После обработки 25,68% бюллетеней продолжает лидировать Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,04% граждан.

На втором месте со значительным отставанием расположился действующий глава государства Пётр Порошенко. Его хотят оставить "у руля" 16,81% избирателей.

Эмоционально воспринявшая непопадание во второй тур выборов Юлия Тимошенко пока не может сократить отставание от второго места. У лидера партии "Батькивщина" 13,29% голосов.

Напомним, 31 марта на Украине прошёл первый тур президентских выборов. ЦИК сообщила, что явка на избирательных участках составила 63,48%. Второй тур назначен на 21 апреля.