На Украине обработали более трети протоколов

Владимир Зеленский продолжает уверенно лидировать

На Украине идёт подсчёт голосов, поданных за кандидатов на пост президента страны. Центризбирком уже обработал более 35% протоколов. По их результатам Владимир Зеленский набирает свыше 30,22% голосов, Пётр Порошенко – 16,69%. Это значит, что им двоим предстоит ещё раз встретиться во втором туре.

Но и Юлию Тимошенко - у нее более 13 процентов - пока рано сбрасывать со счетов. Четвертое место занимает лидер "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко - он набрал 11,45% голосов.

Уже известно, что явка избирателей составила около 63,5%. Второй тур назначен на 21 апреля.