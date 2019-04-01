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На Украине обработали более трети протоколов

06:32
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Владимир Зеленский продолжает уверенно лидировать

На Украине идёт подсчёт голосов, поданных за кандидатов на пост президента страны. Центризбирком уже обработал более 35% протоколов. По их результатам Владимир Зеленский набирает свыше 30,22% голосов, Пётр Порошенко – 16,69%. Это значит, что им двоим предстоит ещё раз встретиться во втором туре.

Но и Юлию Тимошенко - у нее более 13 процентов - пока рано сбрасывать со счетов. Четвертое место занимает лидер "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко - он набрал 11,45% голосов.

Уже известно, что явка избирателей составила около 63,5%. Второй тур назначен на 21 апреля.

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