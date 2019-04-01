Как изменится жизнь пенсионеров и водителей с 1 апреля

Вступил в силу ряд изменений

С 1 апреля у четырёх миллионов россиян вырастут пенсии. Надбавка связана с увеличением прожиточного минимума на 2%, передает "ТВ Центр".

Изменения коснутся нетрудоспособных мужчин старше 70 лет и женщин старше 65. Кроме того, повысят пенсии инвалидам, чернобыльцам и ветеранам Великой Отечественной войны. Вырастут выплаты по потере кормильца детям до 18 и студентам до 23 лет.

Также с 1 апреля вступают в силу изменения в правилах оформления ОСАГО. Установлена единая дата расчёта скидок за безаварийную езду и надбавок за ДТП. Причём, если водитель вписан сразу в несколько полисов, будет применяться минимальное значение из всех возможных. Ещё одно нововведение - при перерыве в страховании коэффициент больше не аннулируется.