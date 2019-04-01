ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ушли в отрыв: последние данные по выборам на Украине

08:28
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

На Украине продолжается подсчёт голосов, отданных за кандидатов на пост президента страны

Центризбирком Украины уже обработал более 45% протоколов. Владимир Зеленский набирает 30,16% голосов, Пётр Порошенко - около 16,71%. У Юлии Тимошенко – 13,09%. Она уже заявила, что оспорит результаты. Четвертое место занимает лидер "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко - он набрал почти 11 с половиной процентов голосов.

Результатов Зеленский ожидал в своем штабе, играя в настольный теннис. И уже можно сказать - первый тайм он выиграл, но игра продолжается до двух побед и соперник сдаваться не собирается.

Очевидно, главным вопросом для команды действующего президента было попадание во второй тур хотя бы со второго места. Теперь и Порошенко празднует промежуточную победу. Официальные итоги голосования Центризбирком Украины обязан опубликовать до 10 апреля. Второй тур выборов, возможно, состоится 21 апреля.

Подробности – в репортаже Петра Вершинина

Читайте также:
Новости по теме
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.