Ушли в отрыв: последние данные по выборам на Украине

На Украине продолжается подсчёт голосов, отданных за кандидатов на пост президента страны

Центризбирком Украины уже обработал более 45% протоколов. Владимир Зеленский набирает 30,16% голосов, Пётр Порошенко - около 16,71%. У Юлии Тимошенко – 13,09%. Она уже заявила, что оспорит результаты. Четвертое место занимает лидер "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко - он набрал почти 11 с половиной процентов голосов.

Результатов Зеленский ожидал в своем штабе, играя в настольный теннис. И уже можно сказать - первый тайм он выиграл, но игра продолжается до двух побед и соперник сдаваться не собирается.

Очевидно, главным вопросом для команды действующего президента было попадание во второй тур хотя бы со второго места. Теперь и Порошенко празднует промежуточную победу. Официальные итоги голосования Центризбирком Украины обязан опубликовать до 10 апреля. Второй тур выборов, возможно, состоится 21 апреля.

Подробности – в репортаже Петра Вершинина