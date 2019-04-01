Поставил галочку и умер: как проходили выборы на Украине

На украинских выборах были зарегистрированы массовые нарушения

С Украины весь минувший день нескончаемым потоком поступали сообщения о нарушениях в ходе голосования. Полиция зарегистрировала более двух тысяч заявлений по всей стране. Особенно много хлопот доставили правоохранителям ложные звонки о минировании. Реальным поводом для волнения была попытка поджога одного из участков. В жалобах также упоминались и члены избирательной комиссии. Одни, как утверждается, набрасывались с кулаками на людей, других застали пьяными на рабочем месте.

Информационное поле Украины полностью отдано завершившимся президентским выборам. Обсуждая их в прямом эфире, политолог Олег Волошин и депутат Рады Эдуард Леонов - он в вышиванке - перешли сначала на тему войны, а потом и на личности. Ведущие шоу чуть было не стали рефери. Другие гости студии - секундантами.

Горячее окончание выборного дня - как и горячее начало. В Черниговской области на избирательный участок пришёл мужчина. Достал литровую фляжку, как выяснилось, с зажигательной смесью. Вылил её и с криками "Я вас всех спалю" поджёг. Причина такого поведения - чрезмерное употребления алкоголя.

Стоит отметить: подобные инциденты все-таки были редкостью на избирательных участках Украины. А вот сообщения о нарушениях в ходе голосования продолжают поступать до сих пор. Из Кривого Рога пишут: избирательные бюллетени хранили в холодильнике, советском, тяжелом и с толстыми стенками. Видимо, не нашли сейфа. В качестве, наверное, переносной урны - кастрюли.

На одном из избирательных участков Киева проголосовавшие люди совершенно случайно узнали, что они на самом деле не голосовали. Пропали их подписи в списках избирателей. Причина, по их мнению, шариковая ручка, которую им давали члены избирательной комиссии, и которая была заправлена исчезающими чернилами.

Исчезающие чернила - это, конечно, высокие технологии. На другом участке сделали все намного проще. В одной из кабинок была обнаружена замена ручки. Вместо ручки со стержнем была вставлена ручка с карандашом. Мелочи, на которые не каждый избиратель обратит внимание, но которые могут помочь дорисовать весомые проценты нужному кандидату.

Согласно предварительным данным о явке избирателей, очень активно, как никогда раньше, голосовал восток Украины. В частности, прифронтовые населенные пункты. И это учитывая, что такие села и города зачастую полупустые: кто-то уехал, кто-то погиб. О том, что в списки избирателей массово вносят имена умерших людей, говорили еще до начала голосования. И появилось видеодоказательство.

Выборы - как один из поводов проверить условия содержания подследственных. Появились видеокадры из камеры, в которой ждёт суда журналист Кирилл Вышинский. Наблюдатели пришли как раз в тот момент, когда Вышинского собирались отвести проголосовать.

Из других сообщений дня выборов: в Киеве женщина родила прямо на избирательном участке. Во Львове мужчина умер. Но отмечается, что он успел поставить галочку в бюллетене.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".