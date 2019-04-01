Появились подробности авиакатастрофы, в которой погибла совладелец S7

55-летняя Наталья Филева была одной из самых богатых женщин России

В Германии в авиакатастрофе погибла совладелец и глава совета директоров "Группы компаний S7" Наталия Филёва. Частный самолёт, на борту которого находились пилот и двое пассажиров-россиян, разбился при заходе на посадку в аэропорту Франкфурта-на-Майне, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, он летел из Франции. Причины катастрофы пока неизвестны. Никаких сообщений о возможных неполадках от пилота не было. Самолёт после падения полностью сгорел.

В понедельник во Франкфурт вылетит представитель Межгосударственного авиакомитета для участия в расследовании. Наталии Филёвой - одной из богатейших женщин России - было 55 лет. Группой S7 она владела вместе с мужем Владиславом Филёвым.