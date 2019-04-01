В Москве прошли соревнования по танцевальному спорту

Победители представят нашу страну на домашнем чемпионате мира

Одно из самых ярких событий сезона - соревнования по танцевальному спорту - завершились в Москве. Три дня участники блока чемпионатов и первенств России изумляли зрителей своим мастерством под зажигательные европейские и латиноамериканские ритмы. Состязались ансамбли и дуэты, новички и титулованные гранды.

На паркете одна за другой зажигаются звезды. Танец - как выражение чувственности и безупречной пластики участников соревнования.

За звание сильнейших танцоров России пары из 50 регионов сражаются несколько часов подряд в танцевальном баттле. Дуэты демонстрируют и физическую выносливость, и безупречную технику. В таком исполнении важно все. Паркет словно горит под ногами от ритмов самбы и ча-ча-ча; румбу сменяет торжественный пасодобль.

Латиноамериканская программа очень популярна среди конкурсантов. Движения отточены до автоматизма. Но не менее важен и стиль. Один образ ярче другого. Танцевальные пары сменяют друг друга на паркете. Участники борются за первенство сразу в двух возрастных категориях: юниоры и взрослые. Перед выходом на паркет все волнуются одинаково.

Среди участников соревнований и признанные фавориты. На паркете - сильнейшая пара России и мира Армен Цатурян и Светлана Гудыно - готовы удивлять восторженную публику.

В напряженной борьбе они снова первые. Второе место тоже у москвичей, на третьем - дуэт из Краснодара. Победители Чемпионата России войдут в состав сборной страны. И выступят на чемпионате мира, который в третий раз пройдет в Москве в сентябре. А этот чемпионат завершило выступление юниоров.

Егор Киселёв, Елена Сахно, Александр Савин, Владислав Сенченков, "ТВ Центр".