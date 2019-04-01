Собчак сравнила себя с Зеленским и позавидовала украинцам

Журналистка призналась в симпатиях к кандидатуре шоумена

Российская журналистка, экс-кандидат в президенты страны Ксения Собчак прокомментировала события, происходящие на выборах президента Украины. В частности, она с иронией отнеслась к словам действующего украинского лидера Петра Порошенко, прокомментировавшего лидерство комика Владимира Зеленского.

"Порошенко, выйдя во второй тур, сразу перешел к своему единственному и главному аргументу: "Кто будет страну представлять, Максим Галкин?", - написала она в своем telegram-канале.

Она тут же вспомнила о своей собственной предвыборной кампании в России, когда часто слышала в своей адрес фразу: "Вы хотите страну в "Дом-2" превратить". В итоге Собчак призналась, что хотела бы победы Зеленского на выборах.

"Просто круто наблюдать и чувствую зависть, что бывают и вот такие выборы - со вторым туром, с абсолютной непредсказуемостью результата", - добавила она.

Также она подчеркнула, что Порошенко и дальше будет продолжать войну в Донбассе, так как у него нет других вариантов. А вот с новым президентом возможен новый курс. При этом телеведущая в это тоже слабо верит.

Согласно последним данным ЦИК Украины, Владимир Зеленский уверенно побеждает на выборах. Он продолжит борьбу за кресло президента страны с Петром Порошенко во втором туре, который пройдет 21 апреля.

Ранее Порошенко прокомментировал результаты экзитполов. Он поблагодарил украинцев за то, что те предоставили возможность продолжить "борьбу за Украину во втором туре". При этом он напомнил, что новоизбранному президенту страны придется вести переговоры с Россией. "Но представлять её будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а так, чтобы вы знали на всякий случай, Владимир Путин", - написал он в Twitter.