Личные данные россиян воруют через кассовые аппараты

Кассы шлют данные покупателей в неизвестном направлении

Мониторинг кассовой техники в России выявил передачу данных покупателей в неизвестном направлении. Информация бралась не только из розничных магазинов, но и электронных, сообщают СМИ.

"Системы мониторинга безопасности выявили случаи изменения настроек на кассовом аппарате для передачи фискальных данных в адрес третьих лиц", — говорится в рассылке одного из операторов фискальных данных.

По условиям договора вся информация о покупках должна поступать в ОФД, однако теперь ее могут использовать не в интересах потребителей.

Директор OFD.ru Антон Румянцев рассказал газете "Известия", что ПО кассы действительно может дополнительно передавать информацию третьей стороне. "Однако это вопрос к добросовестности разработчиков, а не к ОФД или их клиентам", - добавил он.

В целом эксперты считают, что риски утечки персональных данных сильно преувеличены.

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