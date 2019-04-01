ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Личные данные россиян воруют через кассовые аппараты

08:54
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Кассы шлют данные покупателей в неизвестном направлении

Мониторинг кассовой техники в России выявил передачу данных покупателей в неизвестном направлении. Информация бралась не только из розничных магазинов, но и электронных, сообщают СМИ.

"Системы мониторинга безопасности выявили случаи изменения настроек на кассовом аппарате для передачи фискальных данных в адрес третьих лиц", — говорится в рассылке одного из операторов фискальных данных.

По условиям договора вся информация о покупках должна поступать в ОФД, однако теперь ее могут использовать не в интересах потребителей.

Директор OFD.ru Антон Румянцев рассказал газете "Известия", что ПО кассы действительно может дополнительно передавать информацию третьей стороне. "Однако это вопрос к добросовестности разработчиков, а не к ОФД или их клиентам", - добавил он.

В целом эксперты считают, что риски утечки персональных данных сильно преувеличены.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Касса в супермаркете
Касса в супермаркете
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.