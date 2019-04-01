"Уехала в Канаду за сытой жизнью": Авербух поставил на место надменную Медведеву

По его словам, никто в России не желал зла Евгении

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года и хореограф Илья Авербух считает, что фигуристку Евгению Медведеву с отъездом в Канаду многие стали воспринимать, как жертву. По его словам, такого быть не должно.

"Для меня в этом сезоне есть перекос в жертвенность. Уехала бедная в Канаду, условия не созданы", - отметил он.

При этом Авербух подчеркнул, что Медведева действительно блестяще сражалась на чемпионате мира и выиграла бронзу. Однако вряд ли она уезжала к канадскому тренеру Брайану Орсеру, покинув своего наставника Этери Тутберидзе, чтобы занять третье место. "Да, она вернула свою бронзу, но уезжала она для того, чтобы бороться наравне с Загитовой, доказать Тутберидзе, что она может", - сказал Авербух в эфире телеканала "Звезда".

По его словам, никто из специалистов не желал зла Евгении, передает "Чемпионат.com". он напомнил, что Федерация фигурного катания России приняла решение отправить именно ее на турнир. "Разве её кошмарили? Её кто-то давил? Все старались помочь. Могло бы быть: "Ты уехала в Канаду за сытой жизнью, мы тут все мучаемся", - отметил хореограф.

Однако "даже толики этого не было ни в чём", добавил он. При этом Авербух признал, что бронзовая медаль, которую Медведева завоевала на ЧМ в Японии, говорит о её характере.

Евгения Медведева стала третьей в женском одиночном катании на чемпионате мира в японской Сайтаме. Золото взяла подопечная Тутберидзе 16-летняя Алина Загитова. Второе место заняла представительница Казахстана, еще одна ученица российского тренера - Элизабет Турсынбаева.

Перед Олимпиадой в Пхенчхане и во время турнира Евгения Медведева сама тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Однако после Игр-2018, на которых она дважды стала второй, спортсменка перешла в группу к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

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