Изменял и называл Юлю жирной свиньей: Ланского приперли к стенке в эфире ТВ

На певца обрушились с самыми немыслимыми обвинениями

В очередном ток-шоу о Юлии Началовой принял участие ее первый муж Дмитрий Ланской. Певец пришел на телевидение, чтобы отстоять свое доброе имя и защитить свою жену и детей от травли.

"В социальных сетях я получаю огромное количество проклятий и пожеланий смерти мне, моим детям и жене", - посетовал Дмитрий в программе "Эксклюзив".

Однако без нападок на певца в студии не обошлось. Весь эфир на экране крутили видеообращение концертного директора Началовой Константина Сергеева, который раз за разом обвинял Ланского. "Первый муж намекнул, что "ты полновата, Юлечка, и я тебя больше не хочу" и поэтому я таскаю на нашу съемную хату девочек", - говорилось в одном из заявлений Сергеева.

Дмитрий после каждого обвинения приводил аргументы в свою защиту, а Сергеева и вовсе назвал подставной фигурой. После очередной попытки оправдаться Ланского перебила певица Ирина Салтыкова. Она не смогла сдержаться, так как лично от Началовой слушала об изменах мужа. "Когда вы расстались с Юлей, она рассказала, что застала тебя в кровати у вас дома с другой барышней", - заявила возмущенная Салтыкова.

Но Ланской не дал договорить певице и назвал ее лгуньей. Тогда подруга Началовой Елена Метлюк подтвердила, что Дмитрий не самым лучшим образом обращался с первой женой. "Он называл Юлю жирной свиньей", - приперла она к стенке Ланского. После такого певец впал в ступор, но вскоре взял себя в руки и назвал эти слова "ересью".

Отметим, что ранее Дмитрий Ланской записал видеообращение, в котором обратился к журналистам и пиар-менеджеру Началовой с просьбой оставить его семью в покое и не плодить лживые сплетни.

"Что касается легенды, придуманной ее горе-пиар-менеджерами об анорексии, нет ни одного подтверждающего медицинского документа. Это вымысел и сфабрикованная информация на все сто процентов. Я никогда не кормил ее никакими таблетками и не заставлял худеть. Это ложь", - заявил Ланской, пригрозив судом недоброжелателям.

Ланской и Началова поженились, когда певице было 20 лет. Пара распалась спустя три года. По словам отца Юли, Ланской постоянно упрекал свою жену в том, что она толстая и заставлял худеть. "Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает, что наделал с ней", - рассказал Виктор Началов.