Проигравший Зеленскому Порошенко объявил о "тотальной мобилизации"

По словам украинского лидера, "приколы закончились"

Действующий президент Украины Петр Порошенко недоволен явкой избирателей в первом туре выборов. Тем не менее, он все равно намерен добиться победы во втором туре.

По его словам, в течение ближайших пяти лет, в случае победы на выборах, ему удастся завершить все фундаментальные изменения, которые были начаты в его первый президентский срок. "Не следует рассчитывать, что победа уже у нас в кармане. Чтобы ее обеспечить, сейчас, с сегодняшней минуты, нам нужна тотальная мобилизация всех украинских патриотов", - отметил он.

По словам украинского лидера, неправильно, когда явка на выборах меньше, чем в 2014 году. В связи с этим он призвал каждого украинца не стоять в стороне. "Никто не имеет права пренебречь и оставить судьбу страны на усмотрение тех, кто голосует, как они говорят, по приколу. Приколы закончились", - приводит слова Порошенко его пресс-служба.

В связи с этим Порошенко напомнил, что 21 апреля украинцы будут не только выбирать президента, но Верховного Главнокомандующего, а также свое будущее.

Согласно последним данным ЦИК Украины, 30,2% голосов набрал комик Владимир Зеленский. 16,64% у Порошенко. Третье место занимает Юлия Тимошенко с 13,08% голосов. Обработано 50,36% протоколов. Зеленский и Порошенко продолжат борьбу за кресло президента страны с во втором туре, который пройдет 21 апреля.