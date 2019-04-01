Друзь после громкого скандала заявил об уходе

Магистр рассказал, чем займется на заслуженном отдыхе

Знаток телеигры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь объявил об уходе на пенсию. Это произошло после скандала с подкупом.

О своем решении магистр объявил в ходе визита в Екатеринбург. По его словам, теперь он намерен "учить молодых, как правильно делать то, чем уже не занимается".

Также Друзь признался, что пишет книгу. Только за последний год он выпустил две книги, пишет KP.RU. Это детская, в которую вошли рассказы и стихи, написанные им для дочери и внучки, и краеведческая. Последняя является путеводителем по Санкт-Петербургу. Сейчас он пишет продолжение.

Ранее Друзя отстранили от участия в программе "Что? Где? Когда?". Решение приняло руководство "Первого канала". Был наказан и главный редактор шоу "Кто хочет стать миллионером" Илья Бер. Он на неопределенный срок не допускается к подготовке программы.

Скандал разразился после того, как Бер заявил, что Друзь предложил ему "разыграть" главный приз шоу "Кто хочет стать миллионером". Магистр якобы просил заранее предоставить ему правильные ответы на вопросы программы. В ответ он обещал журналисту вознаграждение. Редактор записал на диктофон все переговоры. Спустя несколько месяцев он выложил их в Сеть.

После этого Друзь заявил, что это журналист предложил ему ответы. После звонка Бера магистр "ЧГК" пошел к напарнику по игре Виктору Сидневу. Вместе они решили играть по правилам главреда. При этом они выдвинули условие, что если на программе будут те вопросы, о которых им говорили, то на финальном, 15-м, вопросе, они специально ответят неправильно. Так в итоге и получилось.

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