Люди с временной регистрацией не смогут голосовать на выборах в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября

В голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года не смогут принимать участие люди с временной регистрацией, сообщили в понедельник в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

"Проголосовать на этих выборах вправе только граждане, имеющие постоянную московскую прописку", - отметили в МГИК.

При этом необходимые поправки могут быть приняты только после выборов 8 сентября. Даже если на федеральном уровне их примут до этого, необходимые изменения в избирательный кодекс Москвы смогут утвердить уже после выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва - не раньше осени 2019 года.

В настоящий момент Мосгоризбирком утвердил только концепцию проекта. Она предусматривает возможность проголосовать гражданам без прописки по месту жительства не раньше 2023 года.