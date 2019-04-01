26% мяса. Что кладут в банку с тушенкой вместо говядины

Назван самый "жадный" производитель

Эксперты "Росконтроля" проверили говяжью тушенку. Под экспертизу попали более 20 образцов тушеного мяса. Оказалось, что все производители этого продукта экономят на мясе.

Главным итогом исследования стало то, что ни в одном из образцов содержание мяса не дотянуло до положенных 58%. Лучшим по этому показателю стала тушенка "Сохраним традиции". В ней 55% мяса. А вот, "Лужский консервный завод" сильнее всех провалил экспертизу. Мяса в банке оказалось всего 26%.

Кроме того, в говяжьей тушенке "Главпродукт" и "Семейный бюджет" обнаружили следы свинины. Специалисты связали это с тем, что производитель мог добавить в исходное сырье компоненты из свинины, которая стоит дешевле. А возможно, не слишком тщательно обработали оборудование.

А еще в тушенке "Семейный бюджет" жир занимает почти половину объема банки. В тушенке "Сохраним традиции" много соединительной ткани. Это говорит о не слишком высоком качестве сырья. Тем не менее, все проверенные марки безопасны по содержанию токсичных элементов.

В итоге "Добротный продукт" получил в ходе экспертизы оценку 51 из 100. Это наилучший показатель среди конкурентов. Следом за ним идет "Сохраним традиции" с 47 баллами. А вот продукции "Главпродукта", "Семейного бюджета" и "Лужского консервного завода" попали в черный список "Росконтроля".